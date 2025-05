Taremi confessa | Psg Inter? Ecco come può finire questa sera vi svelo cosa pensiamo degli avversari

Il grande momento è arrivato: stasera l’Inter affronta il PSG nella finale di Champions League! Mehdi Taremi, bomber dell’Inter, ha rilasciato dichiarazioni cariche di fiducia e determinazione. Il clima è elettrico e tutti scommettono su una partita mozzafiato. Ma un punto interessante? La semifinale contro il Barcellona ha forgiato il carattere di questa squadra. Sarà proprio questa resilienza a fare la differenza? Scoprilo con noi!

Mehdi Taremi è sicuro, ecco cosa dice il bomber verso la finale di Champions contro il Psg questa sera, parole da brividi per l'Inter. Mehdi Taremi ha parlato a TntSports. Così si racconta verso la finale di Champions League Psg Inter. Le parole: SEMIFINALE COL BARCELLONA – «È stata davvero una bella serata per me. E, soprattutto, è stata una grande serata per la squadra. Mi è piaciuto il modo in cui io e Frattesi siamo entrati in partita, così come gli altri subentrati. È stato qualcosa di speciale per tutti noi». MOMENTO PIU' BELLO ALL'INTER PER TAREMI – «Penso all'assist per Frattesi. Sì, assolutamente.