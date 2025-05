Tappa 21 Giro d’Italia 2025 | percorso altimetria favoriti e orari tv

La tappa 21 del Giro d'Italia 2025 ha riscritto la storia delle corse a tappe! Simon Yates, con un attacco fulminante sul Colle delle Finestre, ha sorpreso i suoi avversari, tra cui l'agguerrito Isaac Del Toro. Un momento epico che ribadisce quanto il tatticismo e l'intesa tra corridori possano cambiare le sorti di una gara. Non perdere l’appuntamento con la diretta: il ciclismo offre sempre emozioni da brivido!

Sestriere, 31 maggio 2025 – Il Giro 2025 è di Simon Yates. L’attacco sul Colle delle Finestre, e il successivo aiuto di Wout Van Aert, ha consentito al britannico di sconfiggere in un colpo solo Isaac D el Toro e Richard Carapaz, i duellanti per la maglia rosa. L’ecuadoregno ha dato fuoco alle polveri a inizio Colle Finestre, ma il tatticismo con Del Toro ha favorito Yates, che ha conquistato il Giro laddove lo aveva perso nel 2018 a causa della stoccata di Chris Froome. Una grande soddisfazione per il britannico che riporta un grande giro alla Visma, autrice di una tattica perfetta con la collaborazione degli errori altrui. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Tappa 21 Giro d’Italia 2025: percorso, altimetria, favoriti e orari tv

LIVE Giro d’Italia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: 6 corridori in fuga, c’è Lorenzo Fortunato

Benvenuti alla diretta del Giro d'Italia 2025! Oggi seguiamo la tappa emozionante con sei corridori in fuga, tra cui Lorenzo Fortunato.

Giro d'Italia 20esima tappa: Yates si commuove, spezza la maledizione e vince la corsa in Rosa

Segnala sport.virgilio.it: Simon Yates si prende il giro d'Italia 2025. Niente da fare, invece, per Del Toro che Carapaz che rimangono a bocca asciutta in questa ventesima tappa.

