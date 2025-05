Tanti visitatori per il ponte del 2 giugno | gli agriturismi pugliesi fanno il pieno di presenze

Il ponte del 2 giugno si rivela un successo straordinario per gli agriturismi pugliesi, con presenze da record che preannunciano una stagione estiva da incorniciare. La Puglia sta diventando una meta sempre più ambita, non solo per le sue bellezze naturali ma anche per l'autenticità delle sue esperienze culinarie. Scoprire i sapori della tradizione locale mai è stato così coinvolgente! Non perdere l'occasione di vivere un'esperienza unica in una delle regioni più affasc

Il lungo ponte del 2 giugno rappresenta per la Puglia turistica un primo vero 'test' in vista della stagione estiva. E con l'arrivo di tanti visitatori italiani e stranieri, si profila un bilancio nettamente positivi anche per gli agriturismi pugliesi, tanto che Coldiretti Puglia, sulla base.

