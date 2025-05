Tanti sindaci a Polistena con Landini Falcomatà | Sì ai referendum per lavoro più dignitoso

A Polistena, il dibattito sul lavoro dignitoso prende vita con la presenza di sindaci e del segretario della Cgil, Maurizio Landini. In un periodo in cui la lotta per diritti e tutele si fa sempre più sentire, il sì ai referendum dell'8 e 9 giugno rappresenta una svolta. È il momento di far sentire la propria voce: il futuro del lavoro è un tema che riguarda tutti noi!

Amministratori del territorio presenti all'iniziativa della Cgil per il dibattito referendum dell’8 e 9 giugno, che ha portato ieri a Polistena il segretario generale del sindacato, Maurizio Landini. All'incontro che sostiene il sì ai cinque quesiti referendari, insieme ai segretari regionale e. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it © Reggiotoday.it - Tanti sindaci a Polistena con Landini, Falcomatà: "Sì ai referendum per lavoro più dignitoso"

