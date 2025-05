Tangenziale di Bologna bloccata e code in A14 | grande esodo per il ponte del 2 giugno

Il grande esodo per il ponte del 2 giugno ha già preso piede e la tangenziale di Bologna è in tilt, con lunghe code che si allungano sull'A14. Questo scenario, purtroppo noto, ci ricorda l'importanza di pianificare i viaggi e delle strade congestionate nei weekend festivi. Attenzione ai tempi di percorrenza: ogni minuto conta quando si tratta di una fuga dalla routine! Preparati a vivere un weekend indimenticabile, ma senza stress!

Bologna, 31 maggio 2025 – Il lungo weekend determinato dalla festività del 2 giugno (lunedì) ha messo in moto moltissimi italiani e la tangenziale di Bologna, unitamente alla A14 nel tratto cittadino, come solito, questa mattina si sono trasformate in un imbuto, dovendo assorbire tutto il traffico che arriva dal nord del Paese e si sta muovendo verso le zone di mare. Per percorrere il tratto da Casalecchio di Reno a San Lazzaro, intorno alle 11, occorreva il doppio che del tempo che solitamente si impiega, quindi almeno trenta minuti in più. Naturalmente c’è l’effetto restringimento della carreggiata, soprattutto all’altezza delle uscite 4 (aeroporto), ma nessun cantiere era in atto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Tangenziale di Bologna bloccata e code in A14: grande esodo per il ponte del 2 giugno

