Tananai è pronto a far vibrare l'estate con il suo nuovo singolo "Bella Madonnina", un tributo alla sua amata Milano. Mentre la città si prepara a vivere la stagione dei festival, il brano promette di diventare il tormentone dell'estate 2025. Un mix di energia e passione che celebra le radici milanesi dell'artista. Riuscirà a conquistare il cuore di tutti? Non perdere l'occasione di ascoltarlo!

Milano, sabato 31 maggio 2025 – Tananai, sicuramente in trepidazione per l’esito della finale della sua Inter, ha già comunque un motivo per festeggiare. Oggi, infatti, il cantautore milanese annuncia l’uscita del suo nuovo singolo, che è anche un omaggio alla città in cui è nato. Il brano, infatti, che sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali e in radio da venerdì 6 giugno s’intitola “Bella Madonnina”. Uscito per Eclectic Records SrlEMI Records Italy (Universal Music Italia), pare avere tutte le carte in regola per candidarsi a diventare uno dei tormentoni della bella stagione. Il brano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Tananai canta Milano: “Bella Madonnina” si candida a tormentone dell’estate

Tananai a Milano: il loft a due piani tra creatività urbana e radici autentiche

Tananai a Milano vive in un suggestivo loft a due piani, tra creatività urbana e radici autentiche. Situato nel cuore vibrante della città, il suo spazio riflette la sua personalità e il suo talento.

Tananai sorprende Milano cantando Tango in napoletano nella metro

Come scrive assodigitale.it: Tananai canta Tango in napoletano Durante la sua apparizione in metro ... Reazioni del pubblico La straordinaria performance di Tananai nella metropolitana di Milano ha suscitato reazioni molto ...

Tananai a sorpresa canta in metrò a Milano

Segnala msn.com: Sorpresa per i passeggeri della metropolitana di Milano che hanno potuto assistere a un'esibizione di Tananai. Il cantautore si è esibito nel suo brano «Tango» e in altre canzoni del suo nuovo ...

Tananai in incognito, canta in metro a Milano: passeggeri increduli

Lo riporta rainews.it: Il giovane cantautore, munito di cassa in spalla e microfono alla mano, è andato in giro per Milano a promuovere il suo nuovo disco “Calmocombra”. Non è, infatti, la prima volta che Tananai ...