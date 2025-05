Talenti c' è posto Il progetto Laiv supporta la creatività dei giovani

Il progetto Laiv, guidato da Vanessa Dalla Ricca, è un faro per la creatività giovanile in Sicilia. Mentre attraversa Bagheria, si prepara a dare vita a iniziative teatrali che risvegliano emozioni e talenti. In un periodo in cui l'arte è più vitale che mai, questo approccio coinvolgente dimostra come il teatro possa diventare un potente strumento di crescita personale e comunitaria. Non perdere l'occasione di scoprire come i giovani possano brillare!

Vanessa Dalla Ricca risponde al telefono al Foglio mentre guida tra le strade di Bagheria, vicino a Palermo. Se oggi è laggiù, pronta ad avviare nuovi fecondi progetti in cui il teatro attiva emozi.

Talenti c'è posto. Il progetto Laiv supporta la creatività dei giovani

Come scrive ilfoglio.it: L'iniziativa Laboratorio Arti dal Vivo – è nato con l'obiettivo di sostenere la creazione e lo sviluppo di laboratori di arti performative nelle scuole. Il progetto ha già fatto bene a 42.600 studenti ...

