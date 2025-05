Tajani | Adam verrà in Italiasarà curato

Il piccolo Adam, figlio del pediatra palestinese che ha tragicamente perso nove figli, avrà l'opportunità di ricevere cure in Italia. Un gesto di solidarietà che si inserisce in un contesto di crescente attenzione per le emergenze umanitarie. La scelta della madre di portarlo qui rappresenta non solo una speranza per lui, ma un simbolo di come la comunità internazionale possa rispondere al dolore. La sua operazione prevista per l'11 giugno segna un momento cruciale.

16.00 Il piccolo Adam, il figlio del pediatra palestinese che ha perso 9 figli in un raid,potrebbe "essere operato l'11 giugno:è una data orientativa.Vediamo quale sarà l'ospedale pediatrico individuato". Lo ha annunciato il vicepremier e ministro degli Esteri,Tajani,rendendo noto: "La mamma di Adam ha deciso di farlo venire in Italia, verrà appena possibile". Sarà accompagnato dalla zia e da quattro cuginetti. "Verrà operato nel luogo migliore possibile per il tipo di operazione" che dovrà affrontare, ha spiegato Tajani. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Medioriente: Tajani, Adam sarà curato in Italia, forse operato 11 giugno

Una speranza si accende per Adam, il bambino israeliano che potrebbe essere curato in Italia. Il ministro Tajani annuncia con entusiasmo la decisione della madre, mentre il mondo guarda con attenzione ai progressi nella cooperazione internazionale in ambito sanitario.