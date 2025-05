Tajani | spero che in Hamas prevalga il buonsenso

Il vicepresidente della Commissione Europea, Antonio Tajani, lancia un appello di speranza per una tregua tra Israele e Hamas, evidenziando la necessità di fermare una crisi che dura da troppo tempo. In un contesto globale dove la pace sembra sempre più sfuggente, le parole di Tajani risuonano come un invito alla riflessione: il buonsenso può ancora prevalere. È il momento di agire, perché ogni vita conta. Nella ricerca di una nuova era di dialogo, l’umanità ha bisogno di scelte cor

Roma, 31 mag. (askanews) - Sulla proposta di tregua in Medio Oriente "io mi auguro che prevalga il buon senso e dopo Israele anche Hamas accetti il cessate il fuoco perché possa finire una tragedia che ha portato a decine di migliaia di morti. Abbiamo iniziato il 7 ottobre di due anni fa e ancora si muore, bisogna chiudere questa fase e aprirne un'altra". Lo ha detto il vicepremier e ministro degli esteri Antonio Tajani, a margine del congresso dei giovani di Forza Italia. "Per il dopo - ha proseguito Tajani -, sapete qual è la posizione del governo italiano: ci riconosciamo nella proposta del mondo arabo, la proposta originariamente era egiziana e quella può essere una buona strategia per il futuro. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Tajani: spero che in Hamas prevalga il buonsenso

