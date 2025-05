Tajani in ateneo Appello per Gaza e contestazione

Durante la visita del ministro Tajani all'ateneo, un potente appello ha risuonato tra le mura universitarie: "Conosci i nomi dei bambini uccisi da Israele". Questo gesto di protesta, con volantini che ricordano i volti e i nomi di vittime innocenti, ci invita a riflettere sull'umanità dietro i conflitti e sul valore della vita. In un’epoca in cui l'informazione è chiave, ricordare è un atto di resistenza.

"Conosci i nomi dei bambini uccisi da Israele". Un invito seguito da una serie di volantini con i nomi dei bambini morti a Gaza nei 600 giorni di guerra, appiccicati sul muro del vialetto che conduce alla sede di Giurisprudenza e nel cortile interno. Così è stato accolto ieri il ministro degli Esteri Antonio Tajani, nella visita all’ateneo per la presentazione del corso di laurea triennale in Scienze politiche e sociali. Tanti gli attivisti pro-Pal che hanno accusato il governo di non fare abbastanza per fermare il "genocidio in corso in Palestina". Srotolati uno striscione con i nomi delle 8 vittime della strage della Loggia e uno che accostava il nome del ministro a sionismo e fascismo (il presidente della Regione Attilio Fontana e l’assessore Simona Tironi hanno espresso solidarietà al ministro). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Tajani in ateneo. Appello per Gaza e contestazione

Julian Assange a Cannes ha indossato una maglietta con i nomi di tutti i bambini uccisi a Gaza

A Cannes, Julian Assange ha indossato una maglietta con i nomi di 4.986 bambini palestinesi uccisi a Gaza, in occasione della presentazione del documentario sulla sua vita.

Cerca Video su questo argomento: Tajani Ateneo Appello Gaza Cerca Video Caricamento del Video...

Altre fonti ne stanno dando notizia

Tajani in ateneo. Appello per Gaza e contestazione; L’Università ospita Tajani: chiede l’impegno a far cessare il fuoco a Gaza; Gaza, il ministro degli esteri Tajani contestato all'Università di Brescia; Brescia, dall’Università l’appello per Gaza: «Fermare i bombardamenti». 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Tajani in ateneo. Appello per Gaza e contestazione

Scrive ilgiorno.it: "Conosci i nomi dei bambini uccisi da Israele". Un invito seguito da una serie di volantini con i nomi dei bambini morti a Gaza nei 600 giorni di guerra, appiccicati sul muro del vialetto che conduce ...

Gaza, il ministro degli esteri Tajani contestato all'Università di Brescia

Riporta rainews.it: Slogan, striscioni e bandiere palestinesi: un gruppo di studenti e attivisti ha accolto il ministro degli esteri Tajani all'arrivo all'università di Brescia. Il presidente di Forza Italia stava partec ...

Brescia, dall’Università l’appello per Gaza: «Fermare i bombardamenti»

Si legge su quibrescia.it: Trecento, tra docenti e personale della Statale, hanno sottoscritto una lettera che verrà consegnata al vicepremier Antonio Tajani in città per la presentazione del corso di studi in Scienze Politiche ...