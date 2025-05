Tajani | il piccolo Adam verrà operato in Italia l' 11 giugno

Il piccolo Adam, simbolo di speranza e resilienza, verrà operato in Italia l'11 giugno. La notizia giunge mentre il mondo si stringe attorno ai bambini di Gaza, amplificando l’urgenza di un intervento umanitario. In un contesto di conflitto, la salute dei più piccoli diventa un tema cruciale. La scelta dell'ospedale pediatrico sottolinea l'importanza di strutture dedicate a garantire un futuro migliore, anche nei momenti più bui.

Roma, 31 mag. (askanews) - Il piccolo Adam, il figlio della pediatra di Gaza che ha perso altri nove figli in un bombardamento, "potrebbe essere operato il giorno 11 però è una data orientativa. Verrà in Italia di sicuro, vediamo quale sarà l'ospedale pediatrico individuato, perché anche l'ospedale pediatrico ha sue prerogative" e le sue specializzazioni, "sono 130 agli ospedali pediatrici in Italia, verrà operato nel luogo migliore possibile per il tipo di intervento che deve essere fatto". Lo ha annunciato il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani a margine del congresso di Forza Italia Giovani in corso a Roma.

Unico figlio sopravvissuto della pediatra Alaa in un raid a Gaza. L’AOPI: "Disponibili ad accogliere e curare il piccolo Adam"

L'Associazione Ospedali Pediatrici Italiani (AOPI) si impegna ad accogliere e prendersi cura del piccolo Adam, l’unico figlio sopravvissuto della pediatra Alaa, vittima di un raid a Gaza.

