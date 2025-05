Tajani | il decreto Sicurezza interviene su problema sociale profondo

Il vicepremier Antonio Tajani mette in luce una questione cruciale: il decreto sicurezza non è solo una misura legislativa, ma un intervento su un problema sociale profondo. In un contesto di crescente tensione e divisione politica, emerge la necessità di un dialogo costruttivo. Il suo richiamo a evitare la strumentalizzazione delle vittime palestinesi potrebbe essere un punto di partenza per una riflessione più ampia sulla crisi umanitaria. È tempo di costruire ponti, non muri.

Roma, 31 mag. (askanews) - "Mi pare che l'opposizione cerchi di trovare un'unità non avendo una visione comune della politica e della società, fa solo cose contro e allora utilizza le vittime palestinesi per fare propaganda, utilizza il decreto sicurezza" per fare polemica. Lo ha detto il vicepremier e segretario nazionale di Forza Italia Antonio Tajani rispondendo, a margine del congresso dei giovani del partito che da poco ha preso il via a Roma, a una domanda sulle manifestazioni annunciate dalle opposizioni sul Medio Oriente e sul Decreto Sicurezza. Sul decreto sicurezza "andiamo a chiedere, non a chi manifesta, ma ai cittadini quali sono i problemi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Tajani: il decreto Sicurezza interviene su problema sociale profondo

