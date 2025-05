Tajani | Fedez? Guai a imbrigliare il movimento giovanile del partito

Il richiamo di Tajani alla libertà del movimento giovanile di Forza Italia segna un momento cruciale nell'apertura al dialogo generazionale. In un'epoca in cui i giovani cercano autenticità e connessione con le icone della cultura pop, la scelta di ascoltare Fedez rappresenta un passo verso l'inclusione. Sostenere un confronto diretto con chi ha voce sui social non è solo strategia: è una necessità per rimanere rilevanti nel panorama politico attuale.

Roma, 31 mag. (askanews) - "Credo che il movimento giovanile di un partito debba essere libero, libero di affrontare i problemi che riguardano i giovani, non sono io che devo decidere quali sono i problemi che riguardano i giovani. Se i giovani di Forza Italia vogliono ascoltare la testimonianza di Fedez, che è un cantante che ha milioni di follower, vuol dire che qualche qualità ce l'ha. Nessun giovane di Forza Italia ha mai detto che sposa le idee di Fedez, ma mi pare che una grande forza politica che ascolta qualcuno che la pensa in maniera diversa", qualcuno "che ha una certa esperienza e viene da una delle aree periferiche di Milano, ha parlato di depressione, dei problemi di giovani, non mi pare che ci sia nulla di male".

Network giovani Movimento 5 Stelle: come avvicinare le nuove generazioni alla politica

Sabato 10 maggio ai Cantieri Culturali della Zisa di Palermo, è nato ufficialmente il Network Giovani M5S, un nuovo spazio dedicato alle giovani generazioni per avvicinarle alla politica.

