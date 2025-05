Tajani e l' attacco ai cattivi maestri a sinistra

Il vicepremier Antonio Tajani, intervenendo al Congresso nazionale dei giovani azzurri, critica le opposizioni per le loro posizioni su Gaza. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Tajani e l'attacco ai cattivi maestri a sinistra

Meloni e Tajani fanno fronte comune: Salvini isolato e sotto attacco

Nel recente Consiglio dei ministri, Meloni e Tajani hanno mostrato maggiore unità, lasciando Salvini isolato e sotto attacco.

Cerca Video su questo argomento: Tajani Attacco Cattivi Maestri Cerca Video Caricamento del Video...

Approfondimenti da altre fonti

Tajani e l'attacco ai cattivi maestri a sinistra

Riporta ilgiornale.it: Il vicepremier Antonio Tajani, intervenendo al Congresso nazionale dei giovani azzurri, critica le opposizioni per le loro posizioni su Gaza ...

M.O., Tajani: a sinistra cattivi maestri per trovare compattezza

Scrive askanews.it: Roma, 31 mag. (askanews) – “Sono indignato quando ascolto parole violente, anche in Parlamento, accusandoci di avere mani lorde di sangue solo perché questo serve per trovare compattezza della sinistr ...

Da Tajani lo stop a Israele: "Reazione inaccettabile"

Da msn.com: Alla Camera l'informativa del vicepremier sulla guerra: "La risposta era legittima, ora si fermi". Scontro col Pd ...