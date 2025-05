Tajani contro Pd M5s e Avs scintille sulla manifestazione per Gaza | Usano le vittime palestinesi per fare propaganda – Il video

Tajani alza la voce contro PD, M5S e AVS: la manifestazione per Gaza accende scintille politiche in Italia. Le tensioni crescono mentre il governo si trova sotto pressione per la guerra a Gaza, con l’ombra di un conflitto che sembra non avere fine. Un punto interessante? La strumentalizzazione delle vittime palestinesi diventa un campo di battaglia per la propaganda politica. Come influenzerà l’opinione pubblica e il futuro del paese?

Il governo italiano sente crescere la pressione delle opposizioni e dell’opinione pubblica sulla guerra a Gaza, nelle ore in cui si allontana per l’ennesima volta la speranza di una tregua tra Israele e Hamas. A una settimana dalla manifestazione convocata dai partiti di centrosinistra per il cessate il fuoco e lo «stop ai massacri di Netanyahu » (Roma, 7 giugno) il centrodestra prova a prendere le contromisure. Così è il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine del Congresso dei giovani di Forza Italia chiusosi oggi a respingere le accuse e tentare di ribaltare la narrazione: «L’opposizione cerca di trovare un’unità ma non avendo una visione comune della politica e della società fa solo cose contro», dice Tajani. 🔗 Leggi su Open.online

