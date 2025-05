Tajani | cattivi maestri fomentano odio

Antonio Tajani lancia un appello forte e chiaro: i "cattivi maestri" devono smettere di alimentare l'odio, specialmente in un momento storico in cui la divisione sembra prevalere. In un contesto politico dove l’unità è fondamentale, il presidente di Forza Italia invita a costruire una pace autentica, lontana da toni violenti. È tempo di riflessione e responsabilità , per un futuro che valorizzi il dialogo e il rispetto. Una sfida che riguarda tutti noi!

13.56 "Sono veramente indignato quando sento, anche in Parlamento, toni e parole violente" "solo per trovare compattezza nella sinistra". Lo dice Tajani dal palco del congresso di Forza Italia giovani. "I cattivi maestri rischiano di fomentare odio e non di costruire la pace, la pace si costruisce in maniera diversa. Nessuno come noi ha salvato bambini palestinesi", spiega il leader azzurro. Sulla cittadinanza: "Basta paura, chi studia qui è italiano". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

