Tajani | Adam verrà in Italia forse sarà operato l’11 giugno

Il caso di Adam, il piccolo sopravvissuto di Gaza, tocca le corde più profonde della nostra umanità. La sua possibile operazione in Italia, prevista per l’11 giugno, si inserisce in un contesto globale caratterizzato da emergenze umanitarie crescenti. La generosità e la solidarietà possono fare la differenza: Adam non è solo un numero, ma una vita che merita un futuro. Riflessioni come queste ci chiamano a unire le forze per il bene comune.

Adam, ultimo figlio di una pediatra palestinese che ne ha persi altri nove in un bombardamento su Gaza da parte di Israele, ha dichiarato che il piccolo verrà «appena possibile» in Italia, accompagnato dalla zia e da altri quattro bambini che sono figli di quest’ultima. Il ministro degli Esteri, parlando a margine del congresso di Forza Italia Giovani, ha aggiunto che il piccolo (11 anni) «potrebbe essere operato l’11 giugno ». La decisione di far arrivare Adam in Italia è stata presa dalla madre: «Questo dimostra quanto il popolo palestinese guardi all’Italia come luogo di speranza». Articolo completo: dal blog Lettera43. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Tajani: «Adam verrà in Italia, forse sarà operato l’11 giugno»

Adam, l'unico sopravvissuto di 10 figli a Gaza dopo i raid israeliani: verrà curato negli ospedali dell'Emilia-Romagna

La storia di Adam, l'undicenne palestinese unico sopravvissuto di dieci figli, è un grido straziante che risuona nel cuore dell'umanità.

