Taiwan Pechino alza i toni e avverte gli Usa | Smettetela di giocare col fuoco

Tensioni in aumento tra Taiwan e Pechino: la Cina avverte gli Stati Uniti di smettere di "giocare col fuoco". Le recenti affermazioni del segretario della Difesa americano hanno riacceso il dibattito sulla sicurezza nell'area del Pacifico, un punto cruciale in un mondo sempre più polarizzato. In questo scenario, la corsa agli armamenti diventa un tema scottante: come reagiranno le potenze mondiali a questa escalation? La stabilità globale è appesa a un filo.

La Cina ha risposto duramente alle insinuazioni del segretario della Difesa Usa, Pete Hegseth, che questa mattina ha insinuato che nel prossimo futuro si verificherà un attacco cinese a Taiwan. Le dichiarazioni del titolare del Pentagono sono state seguite da un'esortazione all'isola ad aumentare le proprie difese, acquistando armi dagli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Taiwan, Pechino alza i toni e avverte gli Usa: “Smettetela di giocare col fuoco”

Taiwan, 36 aerei e 8 navi militari di Pechino intorno all'isola in 24 ore, dispiegati sistemi missilistici costieri per "monitorare attività cinesi" - VIDEO

Taipei ha attivato la sua flotta aerea e navale in risposta alle crescenti tensioni nelle acque circostanti l'isola.

