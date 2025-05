Taiwan nel mirino della Cina | L’attacco potrebbe essere imminente

Taiwan è al centro di un’attenzione crescente, con la Cina che sembra sempre più pronta a fare il passo decisivo. Le dichiarazioni del segretario alla Difesa statunitense, Pete Hegseth, evidenziano un’importante tensione geopolitica nell’Indo-Pacifico. Un attacco potrebbe non solo alterare gli equilibri regionali, ma anche innescare una reazione a catena fra potenze globali. Quali saranno le conseguenze per la sicurezza mondiale? Rimanete sintonizzati!

La Cina si sta "preparando in modo chiaro e credibile ad usare potenzialmente la forza militare per alterare l'equilibrio di potere nell' Indo-Pacifico ". Il segretario alla Difesa statunitense Pete Hegseth – parlando da Singapore al forum annuale sulla sicurezza – avverte che Pechino aspira "a controllare" l'Asia e per questo rappresenta una "minaccia reale" che "potrebbe essere imminente". I progetti della Cina su Taiwan rappresentano una minaccia per la pace e la stabilità globali e richiedono che "gli alleati" degli Stati Uniti nel continente asiatico "rafforzino rapidamente le loro difese".

Taiwan testa i missili Himars con proiettili veri. Per gli esperti Taipei pronta in 5 anni, ma Cina potrebbe attaccare entro due

Taipei, 12 maggio 2025 - L'ombra di un'invasione cinese su Taiwan si fa sempre più concreta, con esperti militari che prevedono un possibile attacco entro il 2027.

