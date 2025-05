Taiwan l’allarme del Pentagono | La Cina si prepara a usare la forza militare

L’allerta del Pentagono sul potenziale uso della forza da parte della Cina in Taiwan segna un momento cruciale nel contesto geostrategico dell'Indo-Pacifico. Mentre Pechino intensifica le sue manovre, il mondo osserva con attenzione. Un punto interessante? La crescente tensione potrebbe ridefinire alleanze e strategie globali, rendendo il futuro della regione più incerto che mai. Rimanete aggiornati su uno sviluppo che potrebbe cambiare le sorti geopolitiche.

La Cina «si sta preparando in modo chiaro e credibile a usare potenzialmente la forza militare per alterare l’equilibrio di potere nella regione dell’ Indo-Pacifico ». Lo ha dichiarato il segretario alla Difesa statunitense Pete Hegseth al forum sulla sicurezza Shangri-La Dialogue, in corso a Singapore. Il riferimento è ovviamente a Taiwan. «La minaccia rappresentata dalla Cina è reale e potrebbe essere imminente», ha aggiunto il capo del Pentagono, sottolineando che Pechino punta a «dominare e controllare» l’ Asia. Articolo completo: dal blog Lettera43. 🔗 Leggi su Lettera43.it