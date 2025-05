Taiwan l’allarme degli Usa su un ‘imminente attacco cinese’ | strategia o verità?

Taiwan è al centro di una tempesta geopolitica: gli USA avvertono che un attacco cinese è imminente. Ma è davvero una minaccia concreta o solo una strategia di deterrenza? In un contesto globale sempre più instabile, il richiamo alla mobilitazione degli investimenti nel settore della difesa ricorda a tutti la lezione europea del riarmo. Non perdere di vista il futuro di Taiwan: potrebbe ridefinire gli equilibri dell'intero Indo-Pacifico.

Pete Hegseth, segretario della difesa Usa, ha avvertito Taiwan sostenendo che la Cina metterà in atto un'offensiva nel prossimo futuro. Il motivo? Spiegare alle Nazioni dell'Indo Pacifico che i loro investimenti in armi e sistemi di difesa non sono sufficienti. Gli Usa hanno quindi portato l'esempio europeo, con la mobilitazione per il riarmo e nuove spese militari, sottolineando che le Nazioni asiatiche dovrebbero seguire lo stesso esempio.