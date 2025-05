Taiwan il capo del Pentagono avverte | L' attacco cinese potrebbe essere imminente gli Usa sono accanto agli alleati

...un campanello d'allerta per il mondo intero. Il capo del Pentagono avverte che la tensione tra Stati Uniti e Cina sta raggiungendo un punto critico, in cui i destini di Taiwan e dell'intera regione asiatica sono appesi a un filo. Gli USA si schierano al fianco dei loro alleati: un'alleanza strategica che potrebbe riplasmare l'assetto geopolitico globale. La domanda è: siamo pronti per le conseguenze di questa sfida?

Un attacco militare cinese a Taiwan «potrebbe essere imminente», con Pechino che vuole diventare potenza egemonica in Asia. Il modo in cui Pechino agisce dovrebbe suonare come. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Taiwan, il capo del Pentagono avverte: «L'attacco cinese potrebbe essere imminente, gli Usa sono accanto agli alleati»

Hegseth:attacco Cina a Taiwan imminente

La tensione tra Stati Uniti e Cina sale come mai prima d’ora. Secondo il Segretario alla Difesa Usa, Pete Hegseth, l'ombra di un attacco a Taiwan si fa sempre più concreta.

