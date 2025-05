Taiwan | Hegseth Cina si sta preparando per prenderne il controllo

La situazione a Taiwan si fa sempre più tesa: il segretario alla Difesa USA, Pete Hegseth, avverte che la Cina sta intensificando i preparativi per il controllo dell'isola. Questo scenario si inserisce in un contesto globale dove le tensioni tra potenze emergenti e consolidate sono in costante aumento. Un aspetto interessante? Le conseguenze di questo conflitto potrebbero avere ripercussioni su scala mondiale, influenzando economia e alleanze geopolitiche. Rimanete sintonizzati!

Singapore, 31 mag. (LaPresseAP) – Il segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Pete Hegseth, parlando allo Shangri-La Dialogue, una conferenza sulla sicurezza globale ospitata dall’International Institute for Security Studies a Singapore, ha affermato che la Cina non sta più solo rafforzando le proprie forze militari per conquistare Taiwan, ma “si sta addestrando attivamente per farlo, ogni giorno”. L’esercito cinese “si sta preparando per il grande evento”, ha detto Hegseth, “non vogliamo indorare la pillola: la minaccia rappresentata dalla Cina è reale. E potrebbe essere imminente”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Taiwan: Hegseth, Cina si sta preparando per prenderne il controllo

