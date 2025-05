Taiwan Hegseth | Cina si prepara a prenderne il controllo

La tensione cresce a Taiwan: il segretario alla Difesa USA, Pete Hegseth, avverte che la Cina non si limita a prepararsi militarmente, ma sta attivamente addestrando le proprie forze per un possibile controllo. Questo scenario non solo aumenta l'incertezza geopolitica, ma riflette un trend globale di rivalità tra potenze. In un mondo in cui le alleanze si trasformano, è fondamentale restare informati e pronti a comprendere le implicazioni di questi sviluppi.

Il segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Pete Hegseth, parlando allo Shangri-La Dialogue, una conferenza sulla sicurezza globale ospitata dall’International Institute for Security Studies a Singapore, ha affermato che la Cina non sta più solo rafforzando le proprie forze militari per conquistare Taiwan, ma “si sta addestrando attivamente per farlo, ogni giorno”. L’esercito cinese “si sta preparando per il grande evento”, ha detto Hegseth, “non vogliamo indorare la pillola: la minaccia rappresentata dalla Cina è reale. E potrebbe essere imminente”. Hegseth: “Sosterremo Indo-Pacifico contro minaccia imminente della Cina”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Taiwan, Hegseth: “Cina si prepara a prenderne il controllo”

Hegseth:attacco Cina a Taiwan imminente

La tensione tra Stati Uniti e Cina sale come mai prima d’ora. Secondo il Segretario alla Difesa Usa, Pete Hegseth, l'ombra di un attacco a Taiwan si fa sempre più concreta.

