Taiwan capo Pentagono Hegseth avverte | Cina pronta all’uso della forza

La tensione tra Cina e Taiwan si intensifica, con il Segretario alla Difesa Usa, Pete Hegseth, che lancia un allerta chiaro: Pechino sarebbe pronta a usare la forza. Questa situazione non è solo una questione regionale, ma un bivio cruciale per la stabilità globale. Gli alleati americani in Asia devono agire ora, rafforzando le loro difese, per contrastare una minaccia che potrebbe avere ripercussioni ben oltre il Pacifico.

I progetti della Cina su Taiwan rappresentano una minaccia per la pace e la stabilità globali e richiedono che ''gli alleati'' degli Stati Uniti nel continente asiatico ''rafforzino rapidamente le loro difese''. E' l'avvertimento lanciato oggi dal Segretario alla Difesa Usa Pete Hegseth, avvertendo che Pechino si sta preparando "in modo chiaro e

Taiwan testa i missili Himars con proiettili veri. Per gli esperti Taipei pronta in 5 anni, ma Cina potrebbe attaccare entro due

Taipei, 12 maggio 2025 - L'ombra di un'invasione cinese su Taiwan si fa sempre più concreta, con esperti militari che prevedono un possibile attacco entro il 2027.

