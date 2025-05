Taiwan capo Pentagono Hegseth | Attacco imminente dalla Cina

Durante il forum Shangri-La Dialogue, il Segretario alla Difesa statunitense Pete Hegseth ha lanciato un allarme: un attacco imminente dalla Cina potrebbe mettere a repentaglio la sicurezza di Taiwan. In un contesto globale in cui le tensioni tra le potenze aumentano, la chiamata agli alleati a investire nella difesa diventa cruciale. Un punto interessante? La geopolitica non è mai stata così vicina a casa nostra. Restiamo vigili!

Durante il forum sulla sicurezza Shangri-La Dialogue tenutosi a Singapore, il Segretario alla Difesa statunitense Pete Hegseth ha lanciato un forte appello agli alleati americani nell’Indo-Pacifico, esortandoli ad aumentare heggli investimenti nella difesa. L’intento, ha spiegato, è rafforzare la deterrenza contro le ambizioni espansionistiche della Cina nella regione. “La minaccia rappresentata dalla Cina è reale. . L'IdentitĂ . 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Taiwan, capo Pentagono Hegseth: “Attacco imminente dalla Cina”

Hegseth:attacco Cina a Taiwan imminente

La tensione tra Stati Uniti e Cina sale come mai prima d’ora. Secondo il Segretario alla Difesa Usa, Pete Hegseth, l'ombra di un attacco a Taiwan si fa sempre più concreta.

Cerca Video su questo argomento: Taiwan Capo Pentagono Hegseth Cerca Video Caricamento del Video...

Altre fonti ne stanno dando notizia

Cina, capo Pentagono Hegseth avverte: “Pechino pronto a uso forza a Taiwan”; Per il Pentagono c'è la possibilitĂ di un attacco imminente della Cina a Taiwan; Taiwan il capo del Pentagono avverte | L' attacco cinese potrebbe essere imminente gli Usa sono accanto agli alleati. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Taiwan, il capo del Pentagono avverte: «L'attacco cinese potrebbe essere imminente, gli Usa sono accanto agli alleati»

Riporta msn.com: Un attacco militare cinese a Taiwan «potrebbe essere imminente», con Pechino che vuole diventare potenza egemonica in Asia. Il modo in cui Pechino agisce dovrebbe suonare ...

Cina, capo Pentagono Hegseth avverte: “Pechino pronto a uso forza a Taiwan”

Scrive tg24.sky.it: Intervenuto nel corso del forum sulla sicurezza Shangri-La Dialogue di Singapore, il il Segretario alla Difesa Usa ha invitato gli alleati americani nell'Indo-Pacifico ad aumentare la spesa per la dif ...

Hegseth, il capo del Pentagono: “L’attacco cinese a Taiwan potrebbe essere imminente”

Da msn.com: Il primo discorso da segretario alla Difesa: «Xi ha ordinato al suo esercito di essere in grado di invadere Taiwan entro il 2027» ...