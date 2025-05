Taconuovo nomignolo affibbiato a Trump

Donald Trump non è nuovo ai soprannomi, ma "Taco" ha un sapore decisamente piccante. Coniato da un opinionista del Financial Times, questo termine sottolinea il suo atteggiamento ondivago sui dazi. In un'epoca in cui la coerenza politica è sempre più richiesta, la reazione del magnate rivela una vulnerabilità inattesa. La domanda è: riuscirà Trump a trasformare questa critica in un punto di forza? La battaglia mediatica continua!

2.42 Donald Trump si è adirato non solo per il nuovo termine Taco ('Trump always chickens out',Trump fa sempre marcia indietro per la paura) coniato per lui da un opinionista del Financial Times, visti i ripetuti tira e molla sui dazi, ma anche per il fatto che il suo staff non lo aveva informato che il nomignolo stava guadagnando terreno. Lo scrive la Cnn."Taco" sta diventando popolare a Wall Street per descrivere l'andamento dei mercati che crollano dopo gli annunci sui dazi per poi risalire quando Trump cambia idea. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Cerca Video su questo argomento: Taconuovo Nomignolo Affibbiato Trump Cerca Video Caricamento del Video...

Le notizie più recenti da fonti esterne

Trump sta cercando un nomignolo anche per Harris

Scrive ilpost.it: Trump sta cominciando anche con Harris a mettere in atto la tecnica di attacco politico per cui è diventato più noto: affibbiare nomignoli insultanti e a volte volgari ai suoi avversari ...