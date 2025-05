Synergie Italia | gaming e realtà aumentata per valutare competenze e talenti

Synergie Italia sta rivoluzionando il mondo delle risorse umane integrando gaming e realtà aumentata per valutare competenze e talenti. In un'era in cui le aziende competono per attrarre i migliori, queste tecnologie non solo rendono la valutazione più coinvolgente, ma offrono anche un modo unico per mettere in luce potenzialità nascoste. Immagina di scoprire il tuo talento attraverso un videogioco: il futuro del recruiting è già qui!

Nell'ambito delle risorse umane, la valutazione del potenziale dei dipendenti è da sempre uno degli obiettivi principali delle aziende che mirano ad attrarre e far crescere i talenti. In questo contesto, le agenzie del lavoro possono trasformarsi in vere e proprie palestra sperimentali, capaci di mettere in campo metodi innovativi per riconoscere le competenze dei .

