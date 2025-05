Switch 2 in Russia illegalmente il leaker non si pente

La Nintendo Switch 2 si prepara a fare il suo debutto globale, ma già sfida le leggi del mercato: immagini rubate dalla Russia rivelano che alcuni fortunati hanno messo le mani sulla console prima del lancio ufficiale. Questo episodio mette in luce una tendenza crescente nel mondo videoludico: l'anticipazione e la fuga di notizie clandestine. La vera domanda è: cosa significa per i fan e il futuro delle console?

(Adnkronos) – A pochi giorni dal lancio globale, previsto per il 5 giugno, le prime immagini non ufficiali della Nintendo Switch 2 sono emerse online. Le foto e i video, pubblicati in un canale Telegram russo, mostrano la console fuori dalla confezione, indicando che alcune unità potrebbero essere già in circolazione.

