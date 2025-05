Svolta Maignan deciso il suo futuro | colpo di scena Allegri

Il Milan sta vivendo una vera e propria metamorfosi e la scelta di Allegri segna un punto di svolta cruciale. Con Mike Maignan al centro delle decisioni, il club rossonero punta a rilanciarsi nel calcio italiano e europeo. In un contesto dove le big si sfidano per riconquistare la vetta, l’evoluzione del portiere francese potrebbe rivelarsi decisiva. Riuscirà il Diavolo a tornare tra i grandi? Restate sintonizzati!

Dall'arrivo di Max Allegri sulla panchina del Milan è stata presa una decisione che riguarda anche il futuro del portiere, Mike Maignan. Le ultime. Non appena è calato il sipario sulla stagione 2024-25 di Serie A, il Milan ha intrapreso una profonda e rapida operazione di rivoluzione del suo asset societario e tecnico. La mancata partecipazione alle competizioni europee il prossimo anno e l'eccesso di instabilità l'hanno resa necessaria. La prima decisione è stata quella di richiamare in società una figura dirigenziale maggiormente definita nel ruolo di direttore sportivo per la prima squadra, il quale corrisponde al profilo di Igli Tare.

