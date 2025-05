Svelati i nomi dei cantanti della tappa a Baia Domizia del 105 Summer Festival

Manca poco all'evento che farà vibrare l'estate: il 105 Summer Festival è pronto a portare la musica e l’energia del live a Baia Domizia! Il 6 giugno, l'Arena dei Pini diventerà il cuore pulsante di un'esperienza indimenticabile. Scoprire i nomi dei cantanti è solo l'inizio: preparati a ballare sotto le stelle e a vivere un'atmosfera unica, in linea con la riscoperta della convivialità dopo anni di attesa. Non vorrai perdertelo

L’Arena dei Pini di Baia Domizia è pronta ad esplodere di musica e divertimento. Manca sempre meno all’evento dell’estate: il 105 Summer Festival sta per accendere i riflettori a Baia Domizia e l’appuntamento è fissato per il 6 giugno all’Arena dei Pini, che si trasformerà in un palcoscenico a. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Svelati i nomi dei cantanti della tappa a Baia Domizia del 105 Summer Festival

Baia Domizia confermata Bandiera Blu: "E' una vittoria di tutti"

Baia Domizia e Baia Felice festeggiano il rinnovo della Bandiera Blu, una vittoria per tutti noi. Oggi è stata ufficializzata la lista delle spiagge italiane premiate, che per il 2025 conta 246 località, con un incremento di 10 rispetto all'anno precedente.

Cerca Video su questo argomento: Svelati Nomi Cantanti Tappa Cerca Video Caricamento del Video...

Altre fonti ne stanno dando notizia

Tim Summer Hits 2025 da giugno su Rai 1: quali cantanti parteciperanno, le date di messa in onda

Riporta msn.com: Sono stati svelati oggi in conferenza stampa i nomi dei cantanti che prenderanno parte al Tim Summer Hits 2025, che andrà in onda su Rai 1 tra giugno e luglio ...

Big Sanremo 2025 diretta, svelati i nomi dei cantanti al Tg1. Rivivi la diretta dell'annuncio

Come scrive corrieredellosport.it: Tra i trenta cantanti in gara nel 2025 ci sono quattro ... a fare una scelta", ha detto Carlo Conti al Tg1 prima di svelare i nomi degli artisti in gara a Sanremo 2025. Achille Lauro, Gaia ...

Cantanti Sanremo 2024 | Amadeus ha svelato i nomi, ecco chi sono

Secondo lagazzettadigitale.it: L’attesa è finita, Amadeus al TG1 ha oggi svelato i nomi dei cantanti Sanremo 2024. Vediamo dunque chi saranno i prossimi protagonisti della manifestazione canora più importante d’Italia. SUBITO UNA ...