Superman di James Gunn | Box Office alle Stelle? Le Proiezioni Infrangono i Record

Il nuovo Superman di James Gunn sta per riscrivere la storia del box office! Le proiezioni indicano un debutto da record, superando titoli iconici come Batman v Superman e Harry Potter. In un’era in cui i supereroi dominano il grande schermo, questo film potrebbe segnare un punto di svolta per l'Universo DC. Riuscirà a riportare in auge il genere? Non perdere l'occasione di scoprire il futuro dei supereroi!

Le prime stime sul debutto al botteghino del nuovo film DC con James Gunn alla regia sono fenomenali, puntando a superare Batman v Superman e Harry Potter. 🔗 Leggi su Mistermovie.it © Mistermovie.it - Superman di James Gunn: Box Office alle Stelle? Le Proiezioni Infrangono i Record

Set di giocattoli Superman di James Gunn: dettagli su Baby Joey e le figure iconiche

Con l'attesa crescente per la nuova versione di Superman firmata da James Gunn, il mondo dei fan si prepara a esplorare il set di giocattoli dedicato al Luthorcorp Lab.

Cerca Video su questo argomento: Superman James Gunn Box Cerca Video Caricamento del Video...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Superman potrebbe durare “solo” due ore; Superman: le foto delle action figure svelano l'identità di uno dei villain; Superman va in tour mondiale! James Gunn annuncia una presentazione in grande stile; Superman, un nuovo rumor spezza il cuore dei fan: questo amato villain non ci sarà?. 🔗Ne parlano su altre fonti

Superman di James Gunn: il tour mondiale e le ultime novità in arrivo

Come scrive ecodelcinema.com: James Gunn annuncia un tour mondiale per il debutto di Superman, con tappe in città come Manila e Londra. L'uscita del film è prevista per luglio 2025, ma l'Italia non è inclusa.

Superman va in tour mondiale! James Gunn annuncia una presentazione in grande stile

Riporta cinema.everyeye.it: A quanto pare Superman di James Gunn seguirà un modello alla Tom Cruise e Mission: Impossible, organizzando un tour mondiale.

Superman: James Gunn annuncia il tour mondiale che porterà il cast a incontrare i fan

Lo riporta msn.com: Lancio globale per il cinecomic diretto da James Gunn, che porterà regista e star in giro per tre continenti in vita dell'uscita prevista per il 9 luglio.