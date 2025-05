Superlega la Sir non rinuncia al contributo di Ben Tara

La Sir Susa Vim Perugia non può permettersi di perdere un talento come Wassim Ben Tara! Confermato per la terza stagione, il giovane giocatore ha fatto registrare un’impressionante vittoria nel 81% delle partite. La sua crescita esponenziale non solo è una risorsa per la squadra, ma evidenzia anche un trend crescente nel valorizzare i giovani talenti nel mondo della pallavolo italiana. Un investimento sul futuro che promette emozioni!

Dal suo arrivo in bianconero la sua crescita si è dimostrata esponenziale e la Sir Susa Vim Perugia se ne guarda bene dal farselo scappare. Wassim Ben Tara così viene confermato per la terza stagione consecutiva con uno score a dir poco invidiabile: su 69 partite giocate 56 ne sono state vinte.

