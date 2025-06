Superlega la Sir non rinuncia al contributo di Ben Tara

La Sir Susa Vim Perugia non lascia nulla al caso e conferma Wassim Ben Tara per la terza stagione consecutiva. Con un impressionante score di 56 vittorie su 69 partite, il giovane talento dimostra che il lavoro di squadra e la crescita individuale sono le chiavi del successo nel mondo della Superlega. In un’epoca in cui i giovani atleti brillano, Perugia punta su di lui per continuare a scrivere pagine di storia. Riuscirà a mantenere queste performance?

Dal suo arrivo in bianconero la sua crescita si è dimostrata esponenziale e la Sir Susa Vim Perugia se ne guarda bene dal farselo scappare. Wassim Ben Tara così viene confermato per la terza stagione consecutiva con uno score a dir poco invidiabile: su 69 partite giocate 56 ne sono state vinte. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - Superlega, la Sir non rinuncia al contributo di Ben Tara

