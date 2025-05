SuperEnalotto oggi 31 maggio 2025 | estrazione e numeri di Lotto e 10eLotto

Milano, 31 maggio 2025 – È il momento di sognare in grande! Stasera, l'estrazione del SuperEnalotto offre un montepremi da capogiro: ben 7 milioni e 700mila euro. In un periodo di incertezze economiche, la possibilità di vincere può dare una scintilla di speranza a milioni di italiani. Non perdere l’occasione di scoprire i numeri vincenti, la diretta inizia alle 20:00! Chi sarà il fortunato?

Milano, 31 maggio 2025 – Nuova estrazione di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto oggi 31 maggio 2025. La sestina vincente di questa sera vale un montepremi di 7 milioni e 700mila euro: segui su questa pagina la diretta a partire dalle ore 20.00 per scoprire i numeri vincenti. Milioni d’italiani stasera tornano a sognare, dopo che l’ultimo “6” è stato centrato il 22 marzo in Lombardia, dove in un bar di Desenzano del Garda sono stati vinti 35 milioni e 400mila euro (35.415.534,71 per la precisione). La mega vincita precedente risale ad appena due mesi prima, il 20 marzo a Roma: nella città eterna un fortunato giocatore, con una schedina da tre euro, si è aggiudicato il montepremi da 88,2 milioni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - SuperEnalotto oggi 31 maggio 2025: estrazione e numeri di Lotto e 10eLotto

