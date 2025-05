SuperEnalotto festa nel napoletano | gioca 2 euro e ne vince più di 120mila

Una serata di festeggiamenti si è accesa nel napoletano grazie a un fortunato giocatore del SuperEnalotto, che con soli 2 euro ha vinto oltre 120.000 euro! Mentre il "6" resta elusive, il Jackpot sale a 7,7 milioni, attirando l'attenzione di molti sognatori. Questa vincita dimostra come, anche con piccole somme, la fortuna possa stravolgere una vita. Chi sarà il prossimo a tentare? Rimanete connessi per scoprire!

Si nasconde ancora il "6" nell'estrazione di SuperEnalotto del concorso numero 86 di venerdì 30 maggio, con il Jackpot che arriva a 7,7 milioni di euro in palio per il concorso di questa sera sabato 31 maggio 2025. È festa però per una persona che ha centrato 1 Punto 5 da 120.435,71€. La. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - SuperEnalotto, festa nel napoletano: gioca 2 euro e ne vince più di 120mila

Festa a Coroglio per il Superenalotto: la vincita

A Coroglio si festeggia dopo l'estrazione del SuperEnalotto del 16 maggio! Sebbene il "6" non sia stato centrato, un fortunato giocatore ha conquistato 1 Punto 4SS e 1 Punto 4, portando a casa un premio di 57.

Cerca Video su questo argomento: Superenalotto Festa Napoletano Gioca Cerca Video Caricamento del Video...

Approfondimenti da altre fonti

Lotto: gioca 4 euro e ne vince oltre 53.000. E’ successo a Melito di Napoli (NA); Estrazioni del Lotto di venerdì 30 maggio: la ruota di Napoli; Gioca 4 euro e vince oltre 53mila euro: quaterna al Lotto in provincia di Napoli; Superenalotto, centrati due 5 in due estrazioni consecutive nel napoletano. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Superenalotto, oggi si gioca ma domani no: il nuovo calendario

Riporta msn.com: (Adnkronos) – Novità per chi gioca a Lotto e Superenalotto ... Il primo maggio, festa dei lavoratori, non ci sono concorsi: le estrazioni slittano a venerdì 2 maggio. Quelle del venerdì ...

Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti/ Estrazioni e 10eLotto di oggi, Sabato 24 Maggio 2025

Scrive ilsussidiario.net: Lotto, Superenalotto e 10eLotto estrazione numeri vincenti sabato 24 maggio 2025, concorso Sisal n. 83/2025. Ultime notizie oggi, quote e jackpot ...

Come si gioca a Winbox SuperEnalotto, come abilitare la funzione e verificare le vincite

Si legge su fanpage.it: È possibile verificare le vincite tramite la sezione specifica del sito Sisal selezionando il gioco e il codice della giocata, oppure direttamente sull'app SuperEnalotto. Per chi ha giocato ...