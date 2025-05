Superenalotto centrato un 5+1 da oltre mezzo milione | ecco i numeri dell’estrazione

Il Superenalotto continua a far sognare! Oggi, 31 maggio 2025, un fortunato giocatore ha centrato un fantastico 5+1, portando a casa 553.085,21 euro. Ma non è solo una vincita: è il simbolo di un trend crescente nella fortuna degli italiani, che vedono nei giochi un'opportunità di cambiamento. E tu, cosa faresti con una somma simile? Scopri come la fortuna può trasformare i sogni in realtà!

Un colpo da 553.085,21 euro ha premiato il fortunato giocatore che oggi, sabato 31 maggio 2025, ha centrato un 5+1 al Superenalotto, nel corso del concorso numero 87 dell’anno. La cifra, di poco superiore al mezzo milione, rappresenta la vincita più alta della serata. Nella stessa estrazione sono stati registrati anche sedici “5”, ciascuno da oltre 11mila euro. Nessun giocatore ha però centrato il sospirato “6”, che avrebbe permesso di sbancare l’intero montepremi, in costante crescita da settimane. I numeri vincenti del concorso numero 87. La combinazione vincente estratta oggi è: 63 – 8 – 47 – 48 – 4 – 90. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Superenalotto, centrato un 5+1 da oltre mezzo milione: ecco i numeri dell’estrazione

Superenalotto 'fortunato' per un giocatore del Ferrarese: centrato un '5'

Un giocatore del ferrarese ha festeggiato una vincita al Superenalotto centrando un ‘5’ del valore di 27.

SuperEnalotto oggi 31 maggio, centrato il 5+1: vinti 553 mila euro

SuperEnalotto, oggi centrato un 5 da oltre 158mila euro: giocata vincente ad Anacapri

Superenalotto, centrato il 6 in Lombardia: vinti oltre 35 milioni di euro a Desenzano del Garda

