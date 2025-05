Superelle e La sfida I concorsi estivi promuovono i libri

Quest'estate, la lettura diventa un'avventura coinvolgente per i giovani! Con "Superelle", i bambini dai 6 agli 11 anni si trasformeranno in giurati di storie, votando il loro libro preferito e avvicinandosi così al magico mondo della letteratura. Ma non finisce qui: anche i ragazzi dagli 11 ai 14 anni avranno l'opportunità di scoprire titoli entusiasmanti. Un'iniziativa che non solo stimola la fantasia, ma valorizza anche le biblioteche come sp

Due progetti estivi per avvicinare le nuove generazioni alla lettura, valorizzando le biblioteche. Il primo è “ Superelle. Libri davvero forti da scoprire dai 6 agli 11 anni“, un concorso dedicato ai più piccoli che potranno partecipare votando le letture proposte, contribuendo così a eleggere il SuperLibro dell’anno. Per i “grandi“ dagli 11 ai 14 anni, torna “ La sfida “, un gioco di lettura a squadre organizzate dalle biblioteche. Finalissima, il 20 settembre a Sondrio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Superelle e La sfida. I concorsi estivi promuovono i libri

