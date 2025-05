Superbonus grillino al mafioso per lavori in casa | in manette il prestanome di un boss siciliano

La cronaca ci riserva un nuovo inquietante capitolo: un imprenditore edile è finito in manette per legami con la mafia, proprio mentre il superbonus si proponeva come opportunità di rilancio per il settore. Questo episodio mette in luce la fragilità di un sistema che cerca di sostenere l’edilizia, ma rischia di cadere nel vortice della criminalità. Un campanello d'allarme che invita a riflettere su chi gestisce i nostri investimenti.

Un imprenditore edile di 46 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai carabinieri del Nucleo investigativo del Comando provinciale di Messina per concorso esterno in associazione di tipo mafioso. I militari hanno eseguito un’ordinanza emessa dal Tribunale del riesame a seguito dell’appello proposto dalla Procura distrettuale. Il provvedimento scaturisce dall’indagine condotta dai militari sull’infiltrazione di appartenenti alla famiglia mafiosa barcellonese nel settore dei lavori di ristrutturazione edilizia e dell’efficientamento energetico, con il cosiddetto bonus del 110%, e che il 3 dicembre 2024 aveva portato all’arresto di Salvatore Foti e Tindaro Pantè, accusati di associazione mafiosa e trasferimento fraudolento dei beni aggravato dalle finalità mafiose. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Superbonus “grillino” al mafioso per lavori in casa: in manette il prestanome di un boss siciliano

