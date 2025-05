Sulle orme di mamma Fiona May Iapichino supera la barriera dei 7 metri nel salto in lungo

Larissa Iapichino ha scritto una pagina di storia sportiva, volando a 7,06 metri nel salto in lungo e infrangendo la barriera dei sette metri. Un traguardo che segna il suo ingresso nell’élite dell’atletica italiana, fino ad oggi riservata solo a mamma Fiona May. Con questo salto, Larissa non solo celebra un'eredità familiare, ma si colloca nel contesto di una nuova generazione di atlete pronte a dominare. Chi sarà la prossima a sorprendere?

Il muro è infranto: per la prima volta in carriera Larissa Iapichino supera i sette metri, la barriera dell'eccellenza nel salto in lungo femminile, un'impresa fin qui riuscita soltanto a mamma Fiona May nella storia azzurra. Larissa decolla a 7,06 sulla pedana di Palermo al debutto stagionale. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Sulle orme di mamma Fiona May, Iapichino supera la barriera dei 7 metri nel salto in lungo

Iapichino oltre il muro: 7 metri e 06, mamma Fiona a un passo

Larissa Iapichino ha fatto la storia saltando oltre i 7 metri a Palermo, un traguardo che solo poche saltatrici possono vantare.

Cerca Video su questo argomento: Orme Mamma Fiona May Cerca Video Caricamento del Video...

Ne parlano su altre fonti

Fiona May: «A 16 anni non facevo i compiti e mi hanno bocciata, mai fatto sport di squadra perché sono antipatica. Cosa penso di Meloni? Che è brava»; Fiona May: «A 16 anni non facevo i compiti e mi hanno bocciata, mai fatto sport di squadra perché sono antipatica. Meloni? È brava». 🔗Se ne parla anche su altri siti

Larissa Iapichino sulle orme di mamma Fiona May: vola oltre i 7 metri!

Secondo msn.com: Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...

Sulle orme di mamma Fiona May, Iapichino supera la barriera dei 7 metri nel salto in lungo

Lo riporta palermotoday.it: Per la prima volta in carriera, nel corso della settima edizione dell'International Eap Sicily Meeting di Palermo che si è svolta nella struttura di viale del Fante, la giovane ha valicato il limite d ...

Larissa Iapichino nella storia: vola oltre i 7 metri a Palermo, seconda solo a mamma Fiona May

Secondo globalist.it: Larissa Iapichino ha scritto un nuovo capitolo della storia dell’atletica italiana. Al meeting di Palermo, la giovane saltatrice azzurra ha infranto il muro dei 7 metri nel salto in lungo, atterrando ...