Sul caso Resinovich processi mediatici e mancanza di rispetto

Il caso Resinovich ha acceso un acceso dibattito sulla giustizia e sui limiti dell'informazione. Raffaele Barisani, medico legale e consulente del marito, sottolinea come i processi mediatici spesso travalichino il rispetto per le vittime e le loro famiglie. In un'epoca in cui la verità è filtrata dai social, la cautela è fondamentale. La domanda sorge spontanea: fino a che punto possiamo spingerci nella ricerca della notizia?

Caso Resinovich, parla il tecnico: "Vi dico perché ho rotto la vertebra a Lilly"

Il caso di Liliana Resinovich si arricchisce di nuove rivelazioni. Il tecnico Giacomo Molinari, dopo essersi autoaccusato della frattura alla vertebra della donna durante l'autopsia, chiarisce la sua posizione.

Il caso Resinovich e le nuove accuse: Visintin risponde alla Procura di Trieste

Caso Resinovich, la strategia difensiva di Sebastiano Visintin in risposta alle accuse della Procura di Trieste

Caso Resinovich, la pm chiede nuove analisi sui reperti

