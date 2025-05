Sul caso di Liliana Resinovich troppi processi mediatici e mancanza di rispetto

L'analisi di Raffaele Barisani, medico legale e consulente di Visintin (video a cura di Rita Bartolomei). 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - "Sul caso di Liliana Resinovich troppi processi mediatici e mancanza di rispetto"

Caso Resinovich, trasferito il tecnico che disse di aver procurato una frattura sul corpo di Liliana durante l’autopsia

Il tecnico di sala autoptica coinvolto nel caso di Liliana Resinovich, che ha dichiarato di aver causato involontariamente una frattura durante l'autopsia, è stato trasferito in un altro reparto dall’Azienda sanitaria universitaria giuliano isontina.

Liliana Resinovich, Visintin: “Ho pensato al suicidio”. La cugina: “Il marito l’aveva allontanata da noi”

Come scrive fanpage.it: Secondo la cugina di Liliana Resinovich, Silvia Radin, la 63enne aveva "paura del marito" Sebastiano Visintin, oggi indagato per la morte della ...

Caso Liliana Resinovich, Sebastiano Visintin non parla ma Sterpin lo accusa: «Non credo sia stato lui, ma sa chi l'ha uccisa»

Si legge su vanityfair.it: In una nota i legali del marito di Liliana Resinovich si dicono «sorpresi per un capo di imputazione così specifico e dettagliato». Al vaglio le testimonianze del personale sanitario il 5 gennaio 2022 ...

Caso Resinovich, Claudio Sterpin: “Sebastiano Visintin non ha ucciso Liliana ma sa chi è stato”

Da ilfattoquotidiano.it: L'uomo, con cui la donna era intenzionata ad andare a vivere, ritiene che l'omicidio sia stato "un lavoro premeditato e fatto da più persone". Nel bosco, presume, il corpo sarebbe stato attaccato dagl ...