sui dazi sentenza politica

Elon Musk si dimette dal DOGE dopo appena 130 giorni: un passo indietro che potrebbe nascondere un piano più ampio. In un periodo di crescente attenzione verso l'innovazione e l'efficienza governativa, la sua uscita solleva interrogativi su come i leader tech influenzino la politica. Sarà davvero un arrivederci? Non perdere di vista le prossime mosse di Musk: potrebbero segnare un cambiamento epocale nel rapporto tra tecnologia e governo.

di Marta Ottaviani ROMA Più che un addio, potrebbe essere un arrivederci, anche solo per salvare la faccia. Elon Musk lascia il DOGE, il dipartimento per l'efficienza, e la sua attività di consulente dell'amministrazione Trump dopo appena 130 giorni, periodo per il quale, è bene sottolinearlo, aveva dato la sua disponibilità. Ma se, ufficialmente, è uscito dalla porta e potrebbe rientrare dalla finestra, e lo stesso tycoon ha detto che potrebbe tornare, nei corridoi del potere si sussurra che l'imprenditore multimiliardario abbia causato non pochi imbarazzi con i suoi atteggiamenti e la sua politica di tagli.

Donald Trump critica la sentenza sui dazi: "Decisione politica e orribile"

Donald Trump torna alla carica, criticando la recente sentenza sui dazi che ha scatenato un acceso dibattito politico.

