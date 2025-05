Sudan epidemia di colera a Khartoum | 70 morti in due giorni

Khartoum sta affrontando un'emergenza sanitaria devastante: un'epidemia di colera ha già causato 70 morti in soli due giorni. Con 942 nuovi casi accertati, la situazione si fa critica. Questo dramma mette in luce le vulnerabilità dei sistemi sanitari in contesti di crisi. Ma c'è un punto cruciale da considerare: l'importanza di investire in infrastrutture sanitarie resilienti per prevenire future catastrofi. La salute non può essere un lusso!

Khartoum (Sudan), 30 mag. (askanews) - Almeno 70 morti in due giorni nella capitale del Sudan, Khartoum, per un'epidemia di colera. Lo ha comunicato il ministero della Sanità sudanese, segnalando 942 nuove infezioni e 25 decessi dopo i 1.177 nuovi casi e 45 morti del giorno prima. Nelle immagini si vedono pazienti e medici nel centro d'isolamento dell'ospedale universitario Bashaer. Khartoum si trova ad affrontare una crescente emergenza sanitaria dopo oltre due anni di guerra tra l'esercito, guidato dal governatore de facto, il generale Abdel Fattah al-Burhan, e le forze paramilitari di supporto rapido (RSF).

