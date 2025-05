Subbuteo il ternano Marco Perotti alla sfida del campionato italiano individuale di Reggio Emilia

Il Subbuteo torna a brillare, e il ternano Marco Perotti è pronto a sfidare i migliori al campionato italiano individuale di Reggio Emilia il 7 e 8 giugno! Questa competizione non è solo un torneo, ma un viaggio nel mondo del calcio in miniatura che affascina generazioni. Scopri come la passione per il gioco da tavolo si intreccia con il desiderio di eccellere, portando i partecipanti a vivere emozioni uniche. Chi porterà a casa il titolo?

Il prossimo weekend del 7 e 8 giugno al Subbuteoland di Reggio Emilia si svolgerà il campionato italiano individuale di subbuteo tradizionale. La competizione agonistica sportiva è organizzata dalla Federazione italiana sportiva calcio tavolo e dal settore nazionale subbuteo Opes Italia, ente di. 🔗 Leggi su Ternitoday.it © Ternitoday.it - Subbuteo, il ternano Marco Perotti alla sfida del campionato italiano individuale di Reggio Emilia

