Sub travolto da un motoscafo a Pulsano | gravissima ferita alla gamba

Un incidente drammatico ha scosso le acque di Pulsano, dove un giovane sub è stato travolto da un motoscafo, riportando gravi ferite. Questa notizia mette in luce la crescente preoccupazione per la sicurezza nautica, un tema sempre più attuale con l'arrivo dell'estate e l'aumento delle attività acquatiche. È fondamentale sensibilizzare su comportamenti responsabili per evitare tragedie simili. La prevenzione è la chiave per proteggere i nostri amanti del mare.

Tragedia sfiorata questa mattina nelle acque della marina di Pulsano, dove un giovane sub è stato investito da un motoscafo. L?elica dell?imbarcazione gli ha provocato una. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Sub travolto da un motoscafo a Pulsano: gravissima ferita alla gamba

Cerca Video su questo argomento: Sub Travolto Motoscafo Pulsano Cerca Video Caricamento del Video...

Ne parlano su altre fonti

Sub travolto e ucciso da un motoscafo

Secondo corriere.it: S.MARINELLA - Un sub è stato travolto e ucciso da un motoscafo nelle acque antistanti S.Marinella, sul litorale laziale a un trentina di chilometri a nord di Roma. L'incidente è avvenuto ...

Sassari, sub lecchese travolto e ucciso da un motoscafo

Riporta ilgiorno.it: Milano, 31 luglio 2020 - Era un entomologo del Museo di Storia Naturale di Milano, Andrea Sabbadini, il cinquantenne residente a Cremeno, in provincia di Lecco, falciato da un motoscafo nel tardo ...

Forse travolto da motoscafo, salvato da Gdf sub ferito

Segnala ansa.it: Un sub in difficoltà, ferito e sanguinante probabilmente dopo essere stato colpito da un natante il cui conducente non si è fermato, è stato salvato nelle acque di Agropoli (Salerno ...