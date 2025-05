Sub falciato dall' elica del motoscafo rischia di perdere di una gamba | è accaduto in Puglia

Un drammatico incidente ha scosso le acque della Puglia: un sub di 39 anni è stato gravemente ferito da un motoscafo durante una battuta di pesca. Questo episodio solleva interrogativi sulla sicurezza in mare, un tema sempre più attuale tra gli appassionati di sport acquatici. La tragica vicenda ci ricorda l’importanza di rispettare le norme di navigazione e di prestare attenzione alle segnalazioni. Riuscirà il nostro protagonista a superare questa prova?

Un sub di 39 anni, originario di Castellana Grotte (Bari), è rimasto gravemente ferito dopo essere stato travolto da un’imbarcazione mentre era impegnato in una battuta di pesca subacquea, a circa un miglio dalla costa, lungo il versante orientale della litoranea tarantina, a Marina di Leporano. L’incidente è avvenuto intorno a mezzogiorno in un tratto di mare molto trafficato. Secondo una prima. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Sub falciato dall'elica del motoscafo, rischia di perdere di una gamba: è accaduto in Puglia

Mattia Pitton nell'inferno di Liverpool, il calciatore del Valle nel corteo falciato dall'auto: «Pensavamo a un attentato»

Mattia Pitton, il calciatore del Valle coinvolto nell'inferno di Liverpool, si trova al centro di un tragico incidente che ha scosso i tifosi durante una celebrazione sportiva.

Cerca Video su questo argomento: Sub Falciato Dall Elica Cerca Video Caricamento del Video...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Sub falciato da elica motoscafo, rischia di perdere gamba. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Sub falciato da elica motoscafo, rischia di perdere gamba

Scrive ansa.it: Un sub di 39 anni, originario di Castellana Grotte (Bari), è rimasto gravemente ferito dopo essere stato travolto da un'imbarcazione mentre era impegnato in una battuta di pesca subacquea, a circa un ...

Taranto, sub falciato dall’elica di un motoscafo: gravissimo, rischia di perdere una gamba

Come scrive bari.repubblica.it: L'incidente nelle acque di Pulsano, a un miglio dalla costa. L'uomo di 39 anni è in gravi condizioni all'ospedale Santissima Annunziata di Taranto. Sul posto ...

Sub travolto da imbarcazione, rischia di perdere una gamba

Lo riporta rainews.it: Lesioni devastanti per un sub di 39 anni, travolto da un'imbarcazione mentre era impegnato in una battuta di pesca subacquea a un miglio dalla costa. L'incidente è avvenuto a largo di Marina di Lepora ...