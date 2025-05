Stupro in pieno giorno a Roma

Un'ombra inquietante si allunga su Roma: un brutale stupro avvenuto in pieno giorno, in una delle vie più trafficate. La violenza, che colpisce nel cuore della città, ci ricorda l'urgenza di affrontare il tema della sicurezza e della protezione delle donne. L'arresto del barista è solo uno dei tanti segnali di un problema sociale che richiede un'azione collettiva. È tempo di alzare la voce e chiedere giustizia!

Roma: donna chiede aiuto per un malore, il barista la trascina in cantina e la violenta. Arrestato il titolare del locale in viale Eritrea, è accusato di sequestro di persona e violenza sessuale. Un episodio di brutale violenza ha scosso nel tardo pomeriggio una delle strade più trafficate e frequentate del quartiere Africano, a Roma.

Una notte di cieca violenza domestica: un uomo tenta di strangolare la moglie davanti ai figli minori, un altro prende a pugni la compagna. Arrestati a Roma

Una notte di orrore a Roma ha svelato l'oscuro dramma della violenza domestica. In un episodio avvenuto il 9 maggio 2025 a Castelverde, un uomo di 53 anni ha tentato di strangolare la moglie davanti ai loro figli minori, mentre un'altra aggressione si consumava nelle vicinanze.

