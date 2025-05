Stupefacenti maxi sequestro di Mdma a Scandicci

Un maxi sequestro di MDMA a Scandicci riaccende i riflettori sul crescente fenomeno dello spaccio di droga nelle città italiane. Ieri, un 31enne fiorentino è stato arrestato con oltre 1,6 kg di ecstasy nella sua abitazione. Questo evento mette in evidenza l'importanza di una vigilanza continua e di una prevenzione efficace, soprattutto in un periodo in cui il consumo di stupefacenti tra i giovani è in preoccupante aumento. La sicurezza dei nostri quartieri è una priorità!

Ieri pomeriggio la squadra mobile ha eseguito l'arresto di un 31enne fiorentino colto per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Nella sua abitazione, nel centro di Scandicci, è stata rinvenuta sostanza stupefacente poi risultata essere ecstasy per un peso di oltre 1,6 kg. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it © Firenzetoday.it - Stupefacenti, maxi sequestro di Mdma a Scandicci

Cerca Video su questo argomento: Stupefacenti Maxi Sequestro Mdma Cerca Video Caricamento del Video...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Operazione della polizia a Forlì: maxi sequestro di “droghe sintetiche liquide”; Viveva nel lusso, dietro c'era un laboratorio e un market stupefacente con la 'droga dello stupro': arrestato dopo il blitz. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Brescia: Maxi sequestro di stupefacenti. Sequestrati oltre 126 kg di cocaina. Arrestato 1 responsabile

Riporta ilmetropolitano.it: coordinate dalla Procura della Repubblica di Brescia, sono state condotte in una cornice di sicurezza garantita anche dall’impiego del personale specializzato ...

Maxi sequestro a Malpensa di sostanze per produrre ecstasy: “Pari al triplo della droga sintetica che c’è sul mercato europeo”

Come scrive msn.com: che queste sostanze avrebbero permesso di produrre 63 milioni di pasticche di Mdma e di ecstasy, con un valore di mercato di 630 milioni di euro. Per gli esperti di traffici di stupefacenti ...

Maxi sequestro di droga, armi e 4 arresti in provincia di Roma

Secondo msn.com: Quattro persone arrestate, per traffico di droga e detenzione illegale di armi clandestine e un vero e proprio arsenale sequestrato: è il bilancio di un'operazione dei militari del Nucleo di Polizia E ...