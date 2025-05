Studenti e anziani vicini attraverso la cucina | un successo l' iniziativa ' A pranzo con i nonni'

“Un abbraccio tra generazioni”: il progetto ‘A pranzo con i nonni’ ha unito studenti e anziani attraverso la magia della cucina. L’incontro di sapori e storie ha creato legami indissolubili, riscoprendo la tradizione culinaria italiana come ponte tra i giovani e il passato. In un’epoca in cui il digitale prevale, esperienze come queste ricordano l’importanza delle relazioni umane. Un piatto condiviso può davvero cambiare il mondo!

Un abbraccio simbolico tra generazioni, un piatto della tradizione preparato insieme e un’esperienza educativa che lascia il segno. Si è conclusa così, sabato 31 maggio 2025, con una cerimonia ricca di emozioni, l’annualità scolastica del progetto 'A pranzo con i nonni', promosso dalla Asl. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - Studenti e anziani vicini attraverso la cucina: un successo l'iniziativa 'A pranzo con i nonni'

